Sardegna: nuovo avviso per temporali e vento

Olbia, 16 novembre 2019 – Nuovo avviso dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile. Nel comunicato (Prot. n. 40649 del 16/11/2019) ìsi legge che, a partire dal tardo pomeriggio di oggi sino alle ore 12:00 di domani , 17.11.2019, sulla Sardegna si prevendono precipitazioni a carattere convettivo a partire dai settori meridionali in rapida estensione su tutto il resto del territorio regionale

“I FENOMENI POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI FORTE INTENSITA’ . DURANTE I ROVESCI O I TEMPORALI SARANNO POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO”.

È sempre bene ricordare che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Evitare i passaggi in sottovie e sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web.