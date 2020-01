Sardegna: niente farmaci nel latte Arborea

Olbia, 29 gennaio 2020 – Una buona notizia sul fronte alimentare mette al sicuro la salute dei sardi, e non solo.

In un contesto in cui le sofisticazioni alimentari, o le presenze di farmaci e antibiotici sono sempre dietro l’angolo, il consumatore medio ha perduto la fiducia nella genuinità effettiva dei prodotti provenienti dalla grande distribuzione. Ecco però giungere una buona notizia.

Attraverso la testata giornalistica online Greenme, veniamo a conoscenza di una recente ricerca realizzata da Il Salvagente, rivista che da tempo si batte per la tutela dei consumatori. La testata ha voluto effettuare test su ventuno marche di latte reperibili sugli scaffali della grande distribuzione e nei discount di tutta Italia. Il quesito voleva essere la presenza o meno di farmaci e di antibiotici nel latte italiano.

Sono stati rilevati in dodici campioni di latte fresco e a lunga conservazione, tracce di neloxicam (antinfiammatorio), deexamethasone (cortisonico), e amoxicillina (antibiotico).

A quanto pare i quantitativi delle sostanze rilevate si attestano sotto ai massimi livelli dettati dal regolamento europeo. Resta di fatto che il latte intero Uht sardo Arborea, risulta essere tra i prodotti più “puliti”.

Tra gli altri prodotti “ottimali” troviamo Candia Gran Latte (Uht), Mila (senza lattosio Uht), Parmalat zymil (alta digeribilità magro Uht), Parmalat (bontà e linea parzialmente scremato uht), Selex (alta qualità fresco), Sterilgarda (parzialmente scremato Uht),Granarolo (latte intero Uht), e Todis colle maggio (latte fresco).

“In un solo caso – cita Greenme -, il latte fresco Lidl, è stata evidenziata contemporaneamente la presenza di tutti e tre i farmaci. In quattro marchi di latte (Ricca fonte, Esselunga fresco, Carrefour fresco e Parmalat Zymil fresco), le analisi hanno rilevato tracce di due farmaci”. Grande soddisfazione quindi ai vertici della società Arborea per i risultati del test che non fanno che confermare l’alta qualità dei prodotti della cooperativa guidata dal presidente Gian Filippo Contu e dal direttore Francesco Casula.

Una conquista di qualità che premia la professionalità del prodotto sardo.