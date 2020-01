Sardegna, Carnevale: tradizioni, storia e riti antichi

Carnevale in Sardegna: Eccoci giunti all’appuntamento con il periodo più spensierato dell’anno. L’appuntamento del prossimo week end co i tradizionali Fuochi di Sant’Antonio, segnerà ufficialmente l’inizio del Carnevale in Sardegna.

Potremo assistere nelle varie località della nostra Isola la prima uscita delle maschere tradizionali che ballano e cantano riscaldandosi intorno ai fuochi che arderanno tutta la notte.

La tradizione vuole che tutto il paese compia tre giri in senso orario e tre in senso antiorario intorno al fuoco per sciogliere un voto o per chiedere una grazia.

Il Carnevale in Sardegna è l’unica festa non collegata alla liturgia cattolicae da sempre assolve a evidenti funzioni sociali, che attraverso la finzione teatrale (maschere, travestimenti, satira, pantomima grottesca) ribalta e prende di mira ruoli, gerarchie e normalità quotidiana.

Si andrà avanti con il divertimento fino al conclude il mercoledì delle Ceneri, in cui tutto tornerà alla normale routine.

Gli allegri festeggiamenti sono accompagnati spesso dalla distribuzione di fave con lardo, zeppole e abbondante vino. Insomma , immancabile come sempre il tradizionale convivio.

Le date del Carnevale 2020 in Sardegna si concentrano soprattutto tra il giovedì e il martedì grasso. (20 febbraio – 25 febbraio 2020)

I festeggiamenti rimandano spesso ai riti arcaici di fine d’anno, quest’ultimo rappresentato da un re/regina (Re Giorgio di Tempio Pausania) o da un fantoccio di pezza che viene processato, condannato al rogo e pianto con un ridicolo lamento funebre (Gioldzi a Bosa e nel nord Sardegna, Maimone in Ogliastra, Cancioffali a Cagliari, ed altri ancora).

Il Carnevale dei centri barbaricini di Mamoiada hanno invece la caratteristica di essere popolati da maschere mute d’antica origine (Mamuthones e Isso hadores), Ottana (Boes e Merdu les) e Orotelli (Sos thurpos), mentre, soprattutto nell’Oristanese, le esibizioni equestri costituiscono il fulcro della festa (Sartiglia di Oristano, Sa carrela ‘e nanti di Santulussurgiu).

Ogni parte della nostra terra è caratterizzata da eventi, tradizioni e usanze del tutto uniche e affascinati. Vivere sarà come compiere un viaggio nel tempo, tra storia e quel fascino tutto da scoprire.