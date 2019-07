Onda di calore: boom di richieste di condizionatori d’aria

Olbia, 7 luglio 2019. L’estate 2019 è iniziata con un gran caldo, una vera e propria onda di calore che ha che ha colpito tutta l’Europa raggiungendo livelli di allerta importanti non solo nella penisola ma anche in Sicilia e Sardegna. La colonnina di mercurio ha superato i 40 gradi in molte parti dell’Italia e ormai è appurato che le conseguenze delle temperature elevate possono ripercuotersi sulla salute, e non solo.

A mali estremi, estremi rimedi. Gli italiani davanti all’arrivo improvviso del gran caldo non stanno a guardare. Nell’ultima settimana infatti, Tiendeo, compagnia leader in servizi drive-to-store per il settore retail, ha registrato un aumento esponenziale nelle ricerche relative a condizionatori, aria condizionata e ventilatori. A dimostrarlo sono i dati delle ricerche nei cataloghi della piattaforma in Italia, che registrano un incremento di ricerche di aria condizionata e ventilatori in concomitanza all’avvicinarsi dell’onda di calore.

L’onda di calore ha fatto sì che le richieste di offerte per questa tipologia di prodotti sia stata raddoppiata, con un dato significativo di +96% nelle ultime due settimane. Se i ventilatori rappresentano una soluzione immediata per sopravvivere a questi picchi di calore, sono sempre di più gli italiani che decidono di prendere provvedimenti definitivi installando l’aria condizionata in casa.

Tra ventilatore, condizionatore e aria condizionata, come elettrodomestici ideali per mitigare il calore in estate, tra gli italiani vincono l’aria condizionata e il condizionatore, seguiti dal ventilatore.

Il ventilatore si conferma l’alleato perfetto e indispensabile per chi non ha la possibilità di fare lavori di installazione, almeno nell’immediato. Vi è poi una parte di italiani che non ama l’aria condizionata e preferisce attendere che l’onda di calore passi prendendo altre precauzioni, piuttosto che abituare il corpo a una temperatura artificiale rispetto a quella esterna.

Le ricerche di aria condizionata e ventilatori sono le sovrane indiscusse della categoria elettronica, raggruppando oltre un terzo del volume totale delle ricerche (+35%).

Con questo boom di ricerche, la categoria informatica ed elettronica scala la classifica raggiungendo la seconda posizione, superata solo dai supermercati. Un dato che sorprende ulteriormente se pensiamo che ci troviamo in piena epoca di saldi, e che solitamente è la categoria moda a dominare le classifiche.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che i cambiamenti climatici hanno un ruolo fondamentale nelle scelte d’acquisto degli italiani

*Studio di Tiendeo realizzato con i dati interni ottenuti analizzando il periodo compreso tra l’1 e il 15 giugno comparato con quello compreso tra il 16 e il 30 giugno del 2019. Sono stati analizzati i dati delle ricerche nei cataloghi della piattaforma in Italia per verificare l’incremento di ricerche di aria condizionata e ventilatori in concomitanza all’avvicinarsi dell’onda di calore.