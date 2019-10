Olbia tiene a battesimo la rassegna “La Città dei libri”

Olbia, 17 ottobre 2019 – Non poteva che essere la nostra città Olbia a dare vita al progetto “La città dei libri Olbia”, in via Porpora, 50, alle 16.30.

“La finestra sul mare” vuole essere il primo incontro letterario della rassegna letteraria alla 1^ edizione.

Il progetto si concretizza a Olbia, in quanto essere città di mare nonchè una delle più importanti porte della Sardegna. Qui vi risiede un microcosmo poliedrico e multietnico,in cui le culture si confrontano e si mescolano.

L’idea della rassegna vuole trasmettere un nuovo punto introspettivo di questa regione bellissima che talvolta volge lo sguardo non più verso il mare ma verso il suo meraviglioso hinterland.

Eppure lo splendido mare che delimita i contorni di questa terra, può assumere il compito di barriera che isola, o di elemento di trasmissione di saperi, culture, idee, e di viaggi.

A tal riguardo gli incontri con i diversi autori letterari,intendono concepire la Sardegna come osservatorio, come luogo in cui confluiscono esperienze storiche e culturali,per una comprensione del mondo a 360°.

Il programma prevede per sabato 19 ottobre:

Introduzione e saluti dall’Assessora alla cultura di Olbia Sabrina Serra

Introducono Gianni Cirotto e Fiorenzo Caterini. Seguirà una lettura espressiva di Enrico Firpo con intermezzo musicale con Sergio Asara (chitarra), Gianni Delitala (violino) e Gabriella De Francesco (sax soprano).

“Il mare segreto delle stelle”di Marella Giovannelli, Dialoga con l’autrice Tino Scugugia.

Intermezzo musicale (S. Asara, G. Delitala, G. De Francesco)



“Scrittura nuragica”di Francesco Masia. Dialoga con l’autore Fiorenzo Caterini



Domenica 20 ottobre :

Andrea Columbano Presidente Associazione Poeti Galluresi

Intermezzo musicale (S. Asara, G. Delitala, G. De Francesco)

“L’estate della Tempesta” di Franca Falchi. Dialogano con l’autrice Giovanni Fara e Filippo Pace

Intermezzo musicale (S. Asara, G. Delitala, G. De Francesco)



“Le pietre di Galilea”di Salvatore Barrocu, Dialoga con l’autore Silvia Lidia Fancello



Tante emozioni che ci faranno viaggiare oltre lo spazio e il tempo, guidate soltanto dalla magia della letteratura moderna. Da non perdere.