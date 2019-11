Olbia, Sinergest-gestione Isola Bianca: il giorno della verità

Olbia, 28 novembre 2019 – Non è un giorno qualunque per la città di Olbia, di sicuro non lo è per i lavoratori della Sinergest: la società che fino al 31 dicembre 2019 gestirà il porto Isola Bianca di Olbia, poi chissà.

A un filo è appeso il destino dei 30 lavoratori che, in pianta stabile, lavorano per la Sinergest e dunque all’interno dell’area portuale.

Due giorni fa, Settimo Nizzi – nella duplice veste di Sindaco di Olbia e presidente Sinergest (il Comune detiene il 19,90% delle quote) – ha presentato ai sindacati, all’interno del palazzo comunale, il project financing che la società ha protocollato in Autorità Portuale poco dopo la scadenza dell’avviso esplorativo internazionale andato deserto.

Una presentazione che non è piaciuta al presidente della Port Authority, Massimo Deiana, che proprio oggi incontrerà Nizzi.

All’Unione Sarda e alla Nuova Sardegna, il presidente Deiana ha affidato tutta la sua irritazione per la politicizzazione di una vicenda amministrativa delicata e cruciale per il futuro della città.

Questo pomeriggio, a partire dalle 15:30, Deiana e Nizzi si confronteranno sul questo progetto di finanza che delinea diversi investimenti, tra cui il terminal crociere.

Il cambiamento più sostanziale riguarderebbe, però, la cifra del “minimo garantito”: l’Autorità portuale lo ha stabilito in 1,9 milioni di euro, la Sinergest ne chiederebbe 3 volte tanto.

Secondo Nizzi e secondo le parti sociali, la cifra stabilita dall’ente portuale non basterebbe nemmeno a pagare gli stipendi.

Il punto è che per l’Autorità Portuale, il sistema la gestione Sinergest così com’è oggi non andrebbe bene.

“Si possono individuare percorsi leciti e sostenibili – ha dichiarato Massimo Deiana all’Unione Sarda -, ma non si può pretendere di perpetuare un modello di gestione fortemente inefficiente”.

Oggi il primo incontro tra i due rappresentanti degli enti coinvolti.

La Port Authority esaminerà il progetto e poi deciderà se rigettarlo, se portarlo avanti o se modificarlo.

Intanto, a livello politico regionale, si è mosso il consigliere Angelo Cocciu che ha richiesto la convocazione delle Commissioni regionali Seconda e Quarta per discutere delle vertenze Sinergest, Air Italy e Auchan.