Olbia, sgominata organizzazione criminale: 4 arresti in città

Olbia, 21 luglio 2019 – L’operazione antidroga svoltasi questa mattina all’alba è il frutto di una indagine durata due anni nei quali sono state arrestate 17 persone complessivamente. 10 i kg di droga sequestrati tra cui anche un certo quantitativo di black cocaina, la quale è difficile da individuare.

Il traffico internazionale di cocaina metteva in contatto l’Albania con la Sardegna. La droga era venduta principalmente a un pubblico giovane, d’estate, alla zona della Costa Smeralda.

Il reato contestato è traffico internazionale di stupefacenti.

Questa era la struttura: si partiva dall’Albania e si recavano in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio per poi arrivare in Sardegna via mare.

Uno scambio importante è avvenuto nel parcheggio dell’Ospedale di Olbia per non dare nell’occhio.

Importante il sequestro della black cocaina perché è molto pericolosa anche per i consumatori.

L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Cagliari e

Gli arrestati:

M. R. 53 anni anni, albanese

N. O. 41 anni, senegalese, arrestato a Sassari (gestiva l’eroina verso il sassarese)

P. S. 29 anni, Ozieri, già in carcere a Bancali;

B. G. 45 anni di Olbia;

A. L. 43 anni di Olbia, ai domiciliari;

T. A. 33 anni, romena, arrestata ad Argenta (domiciliari);

Nel territorio del Reparto Territoriale di Olbia sono state arrestate 4 persone, 3 uomini e una donna.

Altre due persone sono attualmente ricercate.