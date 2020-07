Olbia, più sicurezza e tutela dell’ambiente: torna “Mare sicuro”

Olbia, 1 luglio 2020– Mare sempre più sicuro con l’iniziativa portata avanti dalla Direzione marittima del Nord Sardegna. Anche quest’anno, per la stagione estiva 2020, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha lanciato, su scala nazionale, l’Operazione denominata “Mare Sicuro”.

Al riguardo, gli uomini e le donne della Direzione Marittima di Olbia, sotto la guida del Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Maurizio TROGU, sono già impegnati nei pertinenti servizi di prevenzione e controllo delle attività turistico-balneari ed i mesi di luglio e agosto vedranno implementare la loro presenza lungo il litorale del Nord Sardegna e nelle

acque di giurisdizione (che si estendono da Porto Tangone, a sud di Alghero, a Capo Monte Santu, a sud di Orosei).

Lo scopo è quello di perseguire precipui obiettivi di sicurezza e tutela dell’ambiente a beneficio di cittadini, grandi e piccoli, bagnanti, amanti di attività sportive, utenti del diporto nautico, esercenti di attività marittime e ricreative. Costante attenzione è rivolta ad accertare la scrupolosa osservanza, da parte di concessionari, assistenti bagnanti, sodalizi pubblici e privati ecc., delle disposizioni inerenti alla sicurezza della balneazione (servizio di salvamento, zona di mare riservata alla balneazione, corridoi di lancio, segnaletica per mancanza del servizio di salvataggio e per situazioni di pericolo per i bagnanti, ecc.), richiamate nelle vigenti ordinanze di sicurezza balneare. Ampio spazio è dato all’attività di prevenzione e protezione dell’ambiente marino e costiero e delle pregevoli aree marine protette del territorio.

Notevole impulso è destinato all’attività di controllo in mare volta a garantire l’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e la salvaguardia della fascia riservata alla balneazione, come pure ai controlli sulle unità da diporto (ivi comprese quelle destinate

alla locazione e al noleggio) per accertare preventivamente la regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità per la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione.

L’azione degli uomini e delle donne della Guardia Costiera è anche orientata a sensibilizzare opportunamente l’utenza e gli operatori interessati all’esercizio delle attività correlate alla stagione balneare circa la nota emergenza COVID-19 e l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Governo e dalla Regione Sardegna.

A tal proposito, si segnala che sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al link http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-trasporto- nautico-e-la-balneazione sono state pubblicate le “Linee guida per la nautica da diporto e la

sicurezza della balneazione” quale utile riferimento per le migliori pratiche di prevenzione da parte dell’utenza di settore.