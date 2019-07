Olbia, operazione Seaway: gli scambi di droga nel parcheggio dell’ospedale

Olbia, 21 luglio 2019 – L’operazione Seaway, portata a termine questa mattina dai Carabinieri di Olbia, ha consentito di sgominare una presunta organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra l’Albania e la Sardegna.

La droga, secondo la ricostruzione investigativa, giungeva in Sardegna attraverso un complesso passaggio via terra-mare che coinvolgeva alcune regioni italiane: in particolare l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Lazio.

Da queste regioni, la droga arrivava via mare in Sardegna – ecco il perché del nome “Seaway” – per rifornire i vari mercati isolani.

L’aspetto più “curioso”, se così si può dire, del passaggio tra i presunti corrieri e i presunti responsabili del “mercato isolano” – ricostruito dagli investigatori – ha a che vedere con il luogo in cui la droga veniva passata di mano.

Come hanno spiegato i Carabinieri questa mattina durante la conferenza stampa, tale passaggio di consegne avveniva in un luogo considerato insospettabile: il parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Nell’ampia area di sosta che si trova nel quartiere di Tannaule, due passi dalla Olbia-Sassari e dalla Circonvallazione, la droga veniva passata di mano tra le tante auto che ogni giorno frequentano l’area.

L’obiettivo, infatti, era quello di confondere i mezzi usati per il trasporto della droga tra quelli dei frequentatori abituali dell’Ospedale.

Si tratta infatti di luogo molto frequentato, del resto, con un via vai incessante a tutte le ore del giorno, che avrebbe potuto nascondere molto bene i presunti membri dell’organizzazione: peccato che l’Arma abbia capito il “trucco”.