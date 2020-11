Olbia, nuova moda: “cane randagio” invece era di proprietà

Olbia, 13 novembre 2020 – Urlo disperato del rifugio Lida di Olbia che quotidianamente affronta le emergenze. Qualche giorno fa i volontari sono stati chiamati da qualcuno che avrebbe visto un cane girovagare per una via di Olbia. Immediatamente gli “angeli” sono arrivati sul posto e alla vista dell’animale sapevano già tutta la sua storia.

È semplice intuire dal post pubblicato dalla Lida su Facebook quello che potrebbe aver passato il povero cucciolo. Basti vedere poi i commenti che seguono i quali confermano che il cane era di proprietà ma poi lasciato per strada per chissà quale ragione.

“Stasera (10 novembre) è arrivato lui, un cucciolone di sei mesi, incrocio cane corso. Non mi piace creare polemiche ma qui ce ne sarebbero di cose da scrivere”.

“Solo una parola però devo dire, non c’è più nessun rispetto né per gli animali né per le persone. Lui non era un cane vagante soccorso in via Friuli. Purtroppo di lui sappiamo tutto. Stasera dormirete tranquilli, avete risolto i vostri problemi. Ci sono persone che dovrebbero stare lontani anni luce dagli animali, in tutti i sensi. Bravi siete stati tutti bravi in questa storia. Toby da oggi avrà una nuova vita”.