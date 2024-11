Olbia, melanoma cutaneo: al via l’evento finale del Progetto Alfabeto per la salute dei lavoratori

Olbia, Il Museo Archeologico di Olbia ospiterà mercoledì 6 novembre l'evento finale del progetto Alfabeto, un’iniziativa di fondamentale importanza dedicata alla prevenzione del melanoma cutaneo professionale, risultato dell’esposizione ai raggi solari.

Questo progetto si rivolge in particolare a imprenditori e lavoratori dei settori turismo, servizi e commercio, e rappresenta un passo significativo verso la tutela della salute di chi lavora all'aperto.

L'evento avrà inizio alle ore 9.45 con la registrazione dei partecipanti, seguito da saluti istituzionali da parte del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, del direttore regionale di INAIL Sardegna, Alfredo Nicifero e dal Vicepresidente di ConfCommercio NordSardegna Edoardo Oggiano.

A partire dalle ore 10.15, esperti del settore forniranno approfondimenti sull'importanza del progetto, illustrando le strategie e le azioni intraprese per sensibilizzare la popolazione sull'incidenza del melanoma, una condizione che può avere conseguenze gravissime se non affrontata tempestivamente.

Un aspetto innovativo dell’evento sarà la possibilità di partecipare a visite dermatologiche gratuite, offerte in collaborazione con l’ASL di Olbia, disponibili dalle 9.00 alle 11.00.

Queste visite rappresentano un'opportunità unica per i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende coinvolte di ricevere una valutazione professionale sulla salute della propria pelle, sottolineando l'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro esposti al sole.

Il progetto Alfabeto ha già coinvolto numerose imprese in tutta la Sardegna, puntando a educare e formare i partecipanti sulla necessità di adottare misure di protezione solare adeguate.

Attraverso questo evento, si intende non solo informare, ma anche mobilitare le comunità verso una maggiore consapevolezza riguardo alla salute e alla sicurezza sul lavoro.