Olbia, McDonald’s assaltato: lunga fila in rotatoria

Olbia, 04 maggio 2020 – Un vero e proprio boom per il McDondald’s al suo primo giorno di riapertura e di servizio di asporto a Olbia. ecco la foto che immortala una scena che, fino a due mesi fa, era la normalità e che invece ora sembra qualcosa di eccezionale.

Nella grande rotatoria di via dei Lidi non ci sono assembramenti: solo una lunga fila di auto che, con ordine, attende il proprio turno per ordinare e ritirare il pasto preferito. Conducenti in solitario, tranquillità estrema, sembra quasi che tra le auto si rispetti “il distanziamento sociale”.

Anche questo è uno sprazzo di normalità: una normalità di cui in molti sentono il bisogno, benché consci del pericolo Covid-19. Da sottolineare che è facoltà di tutti i ristoranti poter fare un servizio d’asporto: non sarà come andare a cena nel nostro locale preferito, ma – se è possibile – si potrà dare una mano all’economia locale che attualmente è bloccata da due mesi.