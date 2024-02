Olbia, la rallysta Nicoletta Deidda premiata tra i campioni dell'automobilismo Aci 2023

Olbia. La talentuosa rallysta sarda Nicoletta Deidda ha ricevuto un nuovo, meritato riconoscimento per le sue imprese nell'automobilismo. Nonostante la sua assenza fisica, il suo spirito è già volato in Sicilia, pronta a condividere il successo con il pubblico della Coppa Rally di Zona 9.

La notizia della sua premiazione tra i migliori dell'automobilismo ACl 2023 ha suscitato grande gioia e orgoglio nel cuore della comunità motoristica sarda. Deidda, insieme alla sua navigatrice Silvia Franchini, ha conquistato il prestigioso premio riservato agli equipaggi temminili, dimostrando un talento e una determinazione straordinari.

"La soddisfazione di poter essere premiata tra i migliori, non ha prezzo", ha dichiarato Deidda. "Purtroppo non riuscirò ad essere presente a Taormina, così ho chiesto di far arrivare il mio premio in Sardegna insieme agli altri della Coppa Rally di Zona 9. Sono comunque felice di poter condividere questo momento con la mia squadra e tutti coloro che mi hanno supportato lungo questo percorso".

L'assenza fisica di Deidda a Taormina non diminuisce l'importanza del suo successo e il suo contributo allo sport dell'automobilismo in Sardegna. La sua determinazione e il suo impegno sono un esempio per tutti gli aspiranti piloti della regione, ispirandoli a perseguire i propri sogni con passione e dedizione.