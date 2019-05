Olbia: Immagina il diabete, stasera la mostra in aeroporto

Olbia, 18 maggio 2019– Stasera in occasione della conferenza “Donna e Diabete, che fare?” organizzata da Geasar, in collaborazione con l’Ats Sardegna– Assl Olbia, Associazione Nazionale Italiana Atleti diabetici (Aniad) e Janasdia Onlus guidata dal dottor Giancarlo Tonolo, responsabile del presidio di diabetologia di Olbia, verrà inaugurata la mostra “Immagina il diabete”.

Nella sala museale Art-Port Gallery al primo piano dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, subito dopo la conferenza, verrà presentato il progetto fotografico itinerante nato dall’idea di Benedetto Mameli, fotografo ufficiale dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti diabetici (Aniad), e Laura Atzeni, tesoriera dell’associazione.

Il singolare progetto della mostra ” Immagina il diabete” è stato realizzato da diabetici di lunga data “è nato dall’esigenza di far capire a chi non ha il Diabete di cosa si tratta e come si vive, e allo stesso tempo, far capire a chi lo ha che riuscendo ad accettarlo e rispettarlo può diventare un compagno di vita dalle sfaccettature positive” dichiara Benedetto Mameli, diabetico dall’età di 18 anni.

Gli scatti di Benedetto Mameli sono accompagnati dai testi di Laura Atzeni. Lo spettatore attraverso un percorso di immagini e parole verrà invitato a riflettere sulla “fase di lutto” che si manifesta al momento della “scoperta” di essere diventati diabetci. E poi la diagnosi e l’accentuazione della malattia, il lungo percorso che accompagna il malato diabetico, vissuti interiori, profondi e intimi di “negazione” e “combattimento”, ma anche “depressione” che spesso accompagna il cammino dei pazienti diabetici.

LA mostra dell’ANIAD grazie alla collaborazione dei modelli, Sara Melis e Alberto Grussu, racconterà tutto questo. Racconterà anche come scegliere la strada giusta, quella dello sport, per ritrovare la forza di combattere e ritrovare la serenità.