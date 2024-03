Olbia dice addio a Gian Paolo Thornton

Olbia. E' mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 53 anni, Gian Paolo Thornton. Ne danno il triste annuncio la moglie Simona, il figlio Piero, la madre Giovanna, il padre Stuart, la sorella Zara con Samuele, i suoceri, i cognati, i nipoti e i parenti tutti. Il funerale avrà luogo domani, Martedì 12 Marzo alle ore 10:30 nella Basilica di San Simplicio, partendo dall'abitazione dell'estinto in via Vittorio Veneto, 15/I. Dopo il rito funebre si proseguirà per il tempio crematorio.