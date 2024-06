Olbia, Ascot: l'Asl rassicura i medici sui pagamenti arretrati

Olbia. La Direzione Aziendale della Asl Gallura rassicura i medici impegnati nei progetti Ascot: "tutti i pagamenti arretrati dovuti nell’ambito delle prestazioni aggiuntive effettuate in diversi comuni galluresi saranno corrisposti a breve. I problemi burocratici che avevano causato il blocco delle pratiche sono stati superati. Gli ambulatori Ascot sono nati per sopperire alla grave carenza di Medici di Medicina Generale che si sta verificando in tutta la Sardegna".

“Per quanto riguarda i medici di Medicina Generale, nel nostro territorio ci sono 51 posizioni scoperte su 138. L’obiettivo degli Ascot, quindi, è quello di non lasciare i cittadini senza assistenza di base, attraverso un progetto che prevede il pagamento di prestazioni aggiuntive per i medici che aderiscono. Da parte di quest’azienda non c’è mai stata la volontà di non pagare quanto dovuto. Tranquillizziamo, quindi, i medici, ai quali riconosciamo l’importanza del lavoro che hanno svolto e che svolgeranno per le comunità, comunicando loro che presto riceveranno tutte le somme spettanti. In futuro i pagamenti saranno erogati nei tempi dovuti”, conclude la Direzione Aziendale.