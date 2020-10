Olbia, arte e cultura: incontro con l’eclettica Ana Maria Serna

Olbia, 4 ottobre 2020 – Olbia esercita un proprio fascino su coloro che vi soggiornano o sono solo di passaggio. Sempre più spesso è facile captare nel cuore della nostra città dialetti o lingue che con la Sardegna hanno poco a che fare.

E’ il caso questo anche dell’artista Ana Maria Serna che ha eletto Olbia quale sua seconda casa.”Sono un’artista: pittrice, scultrice, poetessa, speaker radiofonica, nonché mamma, fidanzata e amica – così esordisce al nostro incontro l’eclettica e poliedrica artista messicana – Amo la natura e sono una convinta ambientalista e animalista. Odio la violenza di ogni genere, e la combatto in ogni occasione usando la mia arte”.

Il suo temperamento solare e il sorriso sempre presente sul suo volto ne fanno ormai uno dei personaggi sempre presenti agli appuntamenti culturali, del territorio olbiese e non solo.

Certo è che l’emergenza Covid e il conseguente lockdown hanno messo a dura prova il suo innato ottimismo: “Il periodo di chiusura forzata mi dato la possibilità di lavorare a tempo pieno con mia arte. Il momento in cui era difficile sorridere mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco. Così ho potuto preparare una mostra/evento dal titolo Viva la vita!”. La celebre frase della grande pittrice Frida Kalo ha ispirato questa nuova raccolta di opere dell’artista messicana che comprende non solo quadri ad olio, ma anche acrilico, acquarelli, e deliziose poesie. “Durante il soggiorno a casa ho utilizzato il materiale a disposizione che avevo nel mio atelier domestico – ci racconta Ana Maria Serna con il suo contagioso sorriso – tele riciclate, carta di ogni genere e pezzi di legno”.

Per l’istrionica artista la frase a titolo della sua mostra è stata fonte di grande ispirazione. Quasi una folgorazione in cui è forte il suggerimento a dare il giusto valore alla vita e all’ambiente.

“Questa mostra che sto componendo con grande passione sarà in realtà un evento molto articolato come quello che ho sviluppato nel 2014 con il Comune di Genova, con la partecipazione del Municipio1 Centro Est, l’Ambasciata Messicana, il Consulato de Messico in Milano, e il Festival Internazionale di Poesia. In quell’occasione è stato meraviglioso vedermi riconosciuti premi e riconoscimenti. Quell’evento si chiamava “Prima che l’Amore mi uccida”.

Il suo incessante lavoro artistico per dare corpo a questa nuova mostra, si spera possa concludersi entro il mese di ottobre. Anche la sua esperienza radiofonica presso Radio Internazionale Costa Smeralda ha permesso a Ana Maria Serna di acquisire una nuova dimensione artistica, entrando in contatto con numerosi artisti sardi e non solo. “Il feeling con Maria Pintore di Radio Internazionale mi ha messo a confronto con una professionista che stimo moltissimo, e che mi ha insegnato molto sulla radio. Mi ha dato la nuova opportunità di fare programmi dal vivo, in piazza. Ho potuto avvicinare tante persone al mondo dell’arte e della cultura”.

L’arte per Ana Maria Serna è un continuo omaggio alla femminilità, alla sensualità e alla dolcezza in tutte le sue declinazioni. Con le sue performance riesce a comunicare la sua particolarità e il suo talento nell’originale uso dei colori. Le sue opere centrano temi sociali, come la violenza, il femminicidio, e la rivendicazione dei diritti delle donne nel mondo. Rimane comunque sempre presente l’amore per la sua terra di origine: il Messico.

Dal lontano 2002 l’artista sente Olbia come casa, e anche se partecipa ad eventi che la portano in giro per l’Italia e il mondo è qui che torna con tutto il suo cuore.

Le sue poesie e le sue opere riscuotono consensi ovunque ma non perde occasione per promuovere la sua amata terra sarda, instaurando collaborazioni di grande spessore culturale. “Collaboro con tante associazioni, gruppi, e artisti di ogni genere qui a Olbia. Credo sia fondamentale per me la collaborazione e lo scambio interculturale. Sono certa che tutto possa contribuire per creare un mondo migliore”.

Crediamo fortemente nel linguaggio universale dell’arte e della cultura, e se poi a farsene portavoce è un eclettica artista dal sorriso e dalla dolcezza di Ana Maria Serna, allora il mondo potrà essere di certo, un posto migliore.