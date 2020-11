Olbia: arrivano le luminarie natalizie

Olbia, 14 ottobre 2020 – Gli olbiesi più attenti hanno già notato il cambiamento: il Comune di Olbia ha iniziato a installare le luminarie natalizie. Le prime sono state installate nella parte bassa di Viale Aldo Moro come avviene tutti gli anni e quest’anno hanno sicuramente un sapore differente. Come sempre, gli olbiesi si sono divisi tra favorevoli e contrari: qualcuno la ritiene una spesa superflua, altri invece sostengono che le luminarie possano rallegrare un periodo già di per sé molto duro.

Non si sa come festeggeremo il Natale: la speranza è che si possa godere della presenza della famiglia in sicurezza, ma ancora è presto per dirlo. Di sicuro, nessuno auspica un altro lockdown, specialmente sotto le feste natalizie: uno dei periodi dell’anno in cui l’economia si ravviva. Quest’anno, più degli altri anni, c’è un grande bisogno di far circolare un po’ denaro, magari spendendolo nelle attività locali così duramente colpite dagli effetti economici della pandemia.

L’unica cosa che si può fare è continuare a rispettare le regole anti-Covid.