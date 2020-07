Olbia, Alessio Murgia: prove di percorso sognando l’Islanda

Olbia, 26 luglio 2020 – Alessio Murgia è il biker che abbiamo imparato a conoscere e a seguire con passione da quando ci ha raccontato del suo viaggio in moto di 20 mila kilometri in 3 mesi.

Il 34 enne bikers aveva voluto intraprendere quel viaggio che gli avrebbe dato la possibilità di affrontare la più grande sfida della sua vita: la sclerosi multipla appena diagnosticata.

Così dopo aver cambiato i suoi piani di vita intraprende il viaggio che lo porta lungo 20.000 km, attraversando ben 16 Paesi durante 100 giorni. Un sogno realizzato tappaper tappa in sella alla sua amata moto che gli fa dimenticare tutto, fissando nuovi sogni e nuovi obiettivi.

“Quest’anno invece i miei piani di viaggio sono stati stravolti dall’emergenza Covid. Ancora una volta il mio viaggio in Islanda subirà uno slittamento. Ma come ormai è mia consuetudine, da un ostacolo ho tratto una nuova alternativa. Partendo da Serramanna ho deciso di replicare il più possibile i tracciati islandesi per potermi preparare al meglio per la mia prossima avventura”.

Alessio Murgia ci racconta del suo viaggiare su strade sarde più o meno impegnative con diversi gradi di difficoltà. Ha toccato nelle ultime settimane Pula, Sant’Antonio, Masua, Alghero, Stintino, Castelsardo, Maddalena e Caprera, fino a giungere a Porto Cervo, Porto Rotondo, Golfo Aranci e Olbia. “Ora sarà la volta di proseguire verso Sud scoprendo così angoli della mia amata Sardegna che, se il mio viaggio verso l’Islanda non fosse saltato a causa Covid, non avrei veduto. Ci tenevo a fare tappa a Olbia perchè è una città che mi segue tanto sui social ed ha un posto speciale nel mio cuore.”

Ma questo viaggio ad Alessio Murgia lo ha messo davanti alla situazione turistica che purtroppo è in sofferenza su tutta l’Isola per via del Covid: “Sono un biker puro per cui spesso mi fermo a dormire nei campeggi o in strutture spartane che mi offrano il minImo indispensabile per ricaricarmi e partire. Mi ha fatto molto male vedere strutture alberghiere chiuse durante queste mie tappe sarde. Campeggi deserti e servizi lungo la costa chiusi. Quelli che per me erano da sempre punti di riferimento durante le mie traversate sarde in moto, li ho trovati chiusi o semi deserti. Un grande impatto visivo e emotivo. Fortunatamente mi sono rincuorato alla vista di Olbia che seppur meno affollata del solito, mantiene una vivacità che fa ben sperare in una ripresa turistica, seppure a rilento.

Salutiamo Alessio Murgia in attesa di ricevere la notizia della sua tanto desiderata partenza verso l’Islanda. Il tracciato è studiato, le prove fatte. Ora manca solo il benestare istituzionale e poi in sella, per una nuova avventura su due ruote, con un grande cuore sardo che batte ancora.