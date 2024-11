Olbia: aggressione e rapina a una donna di 79 anni

Olbia. Ieri sera, intorno alle 20:30, una donna di 79 anni residente a Olbia è stata vittima di una brutale aggressione.

La donna, che stava rientrando a casa e si trovava tra Via Vittorio Veneto e Via del Piave, è stata assalita alle spalle da un uomo in bicicletta.

Secondo quanto riferito dalla stessa, l'aggressore l'avrebbe spinta a terra e l’avrebbe colpita con calci e pugni, riuscendo poi a sottrarle la borsa contenente documenti e contanti.

La vittima ha riportato diverse contusioni ed è stata immediatamente soccorsa.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare l'aggressore e chiarire la dinamica dell'accaduto.

La zona in cui si è verificato l'episodio è già nota per situazioni di degrado e insicurezza. Diversi residenti, infatti, hanno segnalato ripetuti episodi di violenza, furti e spaccio di sostanze stupefacenti, lamentando l'abbandono del quartiere e chiedendo un intervento più incisivo per la sicurezza.