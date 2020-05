Olbia: acqua non potabile in zona Ospedale Nuovo

Olbia, 19 maggio 2020 – Ancora un’ordinanza di non potabilità per il Comune di Olbia: è stata emessa ieri dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi in base alla comunicazione della Assl in data 18 maggio. Secondo i risultati delle analisi di laboratorio compiute da Arspa Sardegna, l’acqua erogata nel quartiere di Tannaule non è potabile.

Il parametro fuori norma è quello dei Trialometani. L’acqua del quartiere dell’Ospedale Nuovo (che ospita sia il nosocomio che gli uffici Assl, nonché un asilo comunale), “non è idonea come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre, bevande, soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati o ai lattanti), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa”.

Dunque, nessun utilizzo “potabile” per l’acqua di Tannaule finché non rientreranno nella norma i Trialometani.