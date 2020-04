Olbia, 173 tablet al Deffenu: partono le consegne agli studenti

Olbia, 28 aprile 2020 – Nuova operazione in favore degli studenti olbiesi, questa volta da parte dell’istituto Deffenu.

A causa dell’emergenza Coronavirus, le scuole hanno “chiuso” a studenti e docenti, mentre le attività didattiche stanno proseguendo da casa. Nel corso delle settimane sono venuti a galla diversi problemi tra cui quello del digital divide. Tutti hanno uno smartphone, ma non tutti hanno un PC e non tutti sanno usarlo. Alcune famiglie hanno più figli e un solo computer, altre ancora non hanno internet.

Risolto il problema collegamento, si è passati alla fase 2: dotare gli studenti di strumenti adatti. Ecco così l’operazione del Deffenu che, grazie a residui dei programmi Pon e a un fondo della Fondazione Sardegna, ha acquistato 173 tablet da consegnare agli studenti in comodato d’uso.

“Maggio è il mese più pesante – ha detto la dirigente Scuderi -. Abbiamo riscontrato alcuni problemi, molte famiglie si ritrovano con un PC per più figli in età scolare impegnati con la didattica a distanza, così abbiamo deciso di intervenire e di acquisire i tablet. Li abbiamo ordinati il tre aprile e sono arrivati l’altro ieri”.

I tablet sono in via di consegna a Olbia, ma verranno consegnati anche dei paesi di residenza degli alunni. Intanto a dare una mano c’è la Protezione civile.