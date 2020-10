Norme anti-Covid: ancora sanzioni e chiusure locali

Porto Torres, 22 ottobre 2020- L’incremento dei casi covid in Sardegna ha fatto scattare i controlli più serrati per determinare il rispetto delle norme anti contagio in tutto il territorio regionale e continuano a fioccare le multe. Per quanto riguarda bar e circoli le infrazioni riscontrate sono sempre le stesse: no mascherine, assembramenti e mancato distanziamento dai tavoli.

I carabinieri di Porto Torres, guidati dal comandante Danilo Vinciguerra, nei giorni scorsi avevano riscontrato diverse irregolarità in tre locali a Porto Torres e due a Sennori. Ieri per i cinque locali ispezionati è arrivata la notifica con sanzioni e chiusura per cinque giorni, ovvero fino a domenica. Oltre a questi provvedimenti i militari hanno notificato diverse sanzioni che variano da 400 a 2mila euro.