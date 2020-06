Nord Sardegna: una ragazza positiva e 8 persone in isolamento a Porto Torres

Porto Torres, 30 giugno 2020 – Uno dei nuovi casi positivi rilevati dall’Unità di crisi si trova in Provincia di Sassari e in particolare a Porto Torres: lo ha confermato il sindaco Sean Wheeler.

Si tratta del primo caso positivo da circa 20 giorni: è una ragazza asintomatica. Otto persone che sono venute in contatto con lei sono in isolamento precauzionale. La speranza è che il Covid-19 non sia circolato ulteriormente in città. Il sindaco Wheeler sollecita la popolazione a rispettare le norme di distanziamento sociale e ad usare la mascherina.

I casi rilevati in Provincia di Sassari sono due: lo ha reso noto la Regione Sardegna.