Nord Sardegna, tragedia sfiorata: bomba distrugge una casa

Cronaca

Telti, Festa nazionale dell'albero: ecco l'iniziativa

Telti. Il Comune di Telti ricorda l’appuntamento di oggi, giovedì 17 novembre alle 10:00 nell’area sita in Via Pirina, fianco zona Camper, per la Festa nazionale dell'Albero, "Mostra il tuo lato green". "Al termine della quale sara...