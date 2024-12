Nord Sardegna: aumento del traffico negli aeroporti dell’isola

Olbia. I dati stimati con un traffico aereo in aumento e 148 mila posti disponibili nel periodo delle feste si sta rivelando concreto e gli aeroporti di Olbia e Alghero registrano un trend crescente.

Olbia e Alghero registrano un +15%, complici i collegamenti con gli altri aeroporti italiani di Milano, Bergamo, Napoli e Pisa partendo da Alghero, mentre il Costa Smeralda integra con altri voli per Milano e Bergamo e in aggiunta voli per Roma, Verona, Venezia e Barcellona.



"L'attenzione e il monitoraggio sono di fondamentale importanza in questo momento in cui si lavora per creare rotte ad hoc anche in funzione della continuità territoriale, va adeguata l'offerta alla domanda", spiega l'assessore ai trasporti Barbara Manca. Lo riporta l'Ansa.