Olbia, 14 giugno 2019 – Mentre la Gallura attende l’ondata di caldo che per ora non è ancora arrivata, ecco le previsioni del tempo per domani.

Secondo l’Arpa Sardegna, il cielo velato – come quello di oggi, per intenderci – sarà la caratteristica principale sia di questa sera che di domani mattina.

Sempre domani mattina è prevista una lieve diminuzione delle temperature minime.

Le massime, invece, diminuiranno in modo moderato durante la serata di domani.