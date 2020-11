Maltempo: si lavora senza sosta per liberare i centri abitati dal fango

Bitti, 29 novembre 2020- Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco da ieri è impegnato senza sosta in molti comuni colpiti dal maltempo in Sardegna. Dalle prime fasi dell’emergenza nel comune di Bitti flagellato dal maltempo, le squadre di soccorso stanno operando ininterrottamente senza sosta. Inviate dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna tre squadre di soccorso dai Comandi di Cagliari, Sassari, Oristano e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dai Comandi di Cagliari e Sassari che stanno operando con i mezzi meccanici e automezzi per liberare Bitti e tutti i centri abitati coinvolti dal fango e mettere in sicurezza le aree in sinergia con il Genio Militare dell’Esercito – “5° Genio Militare Guastatori Brigata Sassari”.