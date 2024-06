Malore durante l'immersione: muore una donna

Castiadas. È venuta a mancare ieri mattina la 53enne genovese che si era sentita male durante un'immersione venerdì scorso nelle acque di Cala Pira, sulla costa sud-orientale della Sardegna.

La donna, sub esperta, stava effettuando un'immersione insieme ad altre persone appartenenti a un diving locale quando si sarebbe sentita male. Le altre persone presenti l'avrebbero immediatamente soccorsa, portandola sul gommone e trasferendola in spiaggia, dove ad attenderla c'era il personale del 118. Stabilizzata sul posto, la donna è stata poi trasportata in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate. Nonostante gli sforzi dei medici, il cuore della 53enne ha smesso di battere ieri mattina, tre giorni dopo il ricovero.