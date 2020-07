Maestrale: incendi nel Nord Sardegna

Sassari, 17 luglio 2020 – Un’altra giornata di fiamme quella di oggi. Complice il vento, maestrale, che rende complicato il lavoro degli operatori dei Vigili del Fuoco.

Le zone coinvolte riguardano il nord Sardegna, dal Sassarese alla Gallura.A Bono gli uomini dei VVF sono supportati per via aerea da un Canadair e tre elicotteri. Mentre altri mezzi aerei della flotta regionale si trovano a Chiaramonti in località Badde Santa Giunta e nelle campagne di Sassari in località Appareddu.

In azione anche nelle campagne di Osilo un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Via terra, sul luogo dell’incendio, una squadra della forestale di Ploaghe.

Un incendio è divampato anche nella zona di Nuoro in località Sa Mandra.