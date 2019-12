L’orgoglio di Olbia è per Marco Azara, nuovo talento in ascesa

Olbia, 12 dicembre 2019 – Anche stavolta il cuore della città di Olbia sussulta per un nuovo talento musicale che si sta facendo largo sui palchi italiani.

Marzo Azara classe ’88 è ormai entrato nella testa di molti amanti della musica italiana grazie al suo originale riff di una famosa hit di Salmo: Il cielo in una stanza che ha vinto ben tre dischi di platino.

X-Factor è stato un altro trampolino di lancio per l’olbiese che ha avuto fin da piccolo una grande passione per la musica. Ci racconta dei suoi inizi nel pieno fermento musicale italiano: “Ho cominciato a suonare all’età di 11 quando, nei primi anni a cavallo del nuovo millennio Olbia stava vivendo un vero slancio nella scena musicale. Molta varietà di stili e di gruppi, e un grande spessore artistico. Io mi sentivo molto attratto dal movimento musicale cittadino, e volevo farne parte a tutti i costi. Un sogno il mio che stava prendendo forma proprio quando ricevetti la mia prima chitarra per la promozione a scuola”.

C’è tanta passione e trasporto nei suoi racconti che traspare ancora una luce speciale negli occhi di Marco, a distanza di anni. La musica è stata sempre la sua forza per andare avanti, credendo in se stesso contro gli ostacoli che inevitabilmente si sono succeduti lungo il suo percorso professionale e di vita.

“Per quanto potesse sembrare facile, il ruolo dell'”artista” o “musicista” 20 anni fa’ era un ruolo marginale, ti faceva sembrare un poco di buono o uno che aveva poca voglia di fare. E così forse anche per allontanare da me proprio qualche antipatico preconcetto che poteva venirmi cucito addosso mi decisi a lavorare nella cucina del ristorante di famiglia. Così facendo riuscii a tirare su i soldi necessari per comprare la strumentazione che mi serviva. Insieme ad altri amici folli per la musica come me, ormai avevamo messo su un gruppo musicale e volevamo suonare la nostra musica girando la Sardegna”

Marco ci racconta come già all’età di appena 13 anni iniziò con le sue prime esibizioni live qui a Olbia a cui seguirono un paio di anni dopo, i vari palchi qui sull’Isola. Progetti giovani con in tasca un pugno di sogni e l’adrenalina giusta per suonare. Non tardarono ad arrivare i primi ep di inediti, e le esperienze negli studi di registrazione che lo portarono a registrare delle parti di chitarra fino a Amsterdam, presso lo lo studio di un artista francese.

Marco non si fa mancare nulla e nel 2010 decide che è tempo di compiere un’esperienza all’estero, trascorrendo così circa un’anno in varie città del sud della Spagna. Lì trova anche lavoro come responsabile di un ristorante italiano e da questa esperienza ne uscirà arricchito umanamente e professionalmente.

“Al mio rientro ad Olbia ho messo a frutto quanto maturato durante la esperienza lavorativa in Spagna, trasferendo questo bagaglio di esperienze nel nostro ristorante di famiglia,. Eppure la musica non mi ha mai abbandonato un solo istante malgrado il poco tempo e i tanti sacrifici”.

Poi la svolta musicale che arriva con Salmo che incontra casualmente in un locale a Olbia in cui stava partecipando ad una jam session tra amici.

“Salmo era stato contattato per una possibile apertura ai live di Jovanotti nel “Tour negli stadi 2015 cc”. E così in maniera del tutto inaspettata mi propose di entrare a far parte della sua band per il tour. Inutile dire quale sia stata la mia risposta. Passare da un locale con di fronte qualche decina di amici, a suonare davanti a decine di migliaia di persone negli stadi in giro per l’Italia”.

Ora Marco non deve di certo più dimostrare a nessuno di dedicarsi alla musica per mancanza di voglia di fare, perchè di quella ne ha davvero da vendere. Partecipa a masterclass tecniche e continua il sodalizio artistico con Salmo.

Aspettiamo di vederlo al prossimo live facendoci trasportare da uno dei suoi inconfondibili riff che sanno cullarci e farci battere forte il cuore!