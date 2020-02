La Maddalena: è tempo di bando per gli allievi del nautico

La Maddalena, 20 febbraio 2020 – Da sempre l’affascinate mondo della nautica offre oppurtunità professionali a tutti coloro che amano profondamente l’ambiente marino.

Coloro che scelgono di percorrere un percorso formativo attraverso l’istituto nautico potranno acquisire le profonde competenze professionali, che permetteranno di poter ricoprire in futuro diversi incarichi all’interno dei porti turistici, e non solo.

La professione potrà quindi spaziare in ambito tecnico, e in quello commerciale-amministrativo. Inoltre tutta la serie di competenze che si andranno ad acquisire nel corso degli studi, consentiranno al Tecnico Superiore di avere sbocchi professionali anche nelle aziende di filiera legate al mare. Ad esempio collocazione lavorative presso i cantieri nautici, o in agenzie marittime che operano nel diporto. Insomma un ventaglio di possibilità professionali tutte nell’ambito marino.

E se poi il mare è quello meraviglioso della Sardegna, allora la professione sarà di certo tra le più belle del mondo.