La Maddalena: con 1.8 ml di euro al via i cantieri stradali

La Maddalena, 24 settembre 2019 – A settembre si riprende la routine con il rientro a scuola, al lavoro e alle attività di tutti i giorni.

E così è tempo anche a quanto pare per la città de La Maddalena, di mettere mano alla propria sicurezza stradale.

Attraverso il sito guardiavecchia.net, si apprende che l’assessore Gianluca Cataldi e il consigliere delegato Alberto Mureddu, si fanno portavoce dell’attività di ripresa dei cantieri stradali in città.

“Si tratta di un imponente lavoro che prevede il rifacimento dell’asfalto in molti quartieri dell’isola. L’amministrazione ha stanziato 1,8 milioni, risultando il più importante appalto fra i comuni della Sardegna” – afferma l’assessore Gianluca Cataldi.

“Un intervento di straordinaria amministrazione in linea con gli impegni assunti con gli elettori che risolverà gli annosi problemi di sicurezza della viabilità e che va a sommarsi a quello dello scorso anno, pari a 750.000 € circa” – precisa il consigliere delegato Alberto Mureddu.

Di certo un lavoro di questa portata inevitabilmente comporterà disagi alla circolazione non solo viaria. I cittadini di certo saranno in grado di sopportare le difficoltà che saranno per ripagate dal risultato finale a beneficio della comunità.

Inoltre comunicano Cataldi e Mureddu, “si sta lavorando per impegnare ulteriori somme, così da portare a termine la messa in sicurezza di tutte le strade asfaltate”.

Di seguito ecco l’elenco delle strade maddalenine interessate dai lavori di bitumazione e riassetto:

Strada Ecocentro (Moneta) Via D. Millelire Via Primo Longobardo Via G. Cesare Via Santa Maria Via Razzoli Via Padule (da via Barrettini sino a fine competenza comunale) Via Crocetta Via Cellini Via Cala Chiesa Quartiere Mongiardino Via Chiusedda Aree Domus Via Cesaraccio e traversa Via Guardagellone Via Leopardi Via Amm. Magnaghi Artiglieria Via Manfredo Fanti Via Amm. Mirabello Via Passino Via degli Scalpellini Via Quarto Via B. Cellini Via G. Mary Ex Provinciale

Grande fermento dunque in città per una veste più efficiente e sicura della rete viaria. Buon lavoro.