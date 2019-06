La Maddalena: ‘A tavola con Garibaldi’ ecco i vincitori del contest Giugno Slow

La Maddalena, 30 giugno 2019- Non poteva finire meglio questo caldo giugno: buon cibo, buon vino e sana compagnia sono stati gli ingredienti giusti che hanno entusiasmato i mille partecipanti alle degustazioni dei piatti studiati in onore del generale Giuseppe Garibaldi. I protagonisti del Giugno slow manifestazione organizzata a La Maddalena dall’Amministrazione comunale, dal coordinamento delle condotte Slow Food della Sardegna e dall’associazione ‘Garibaldi Agricoltore – Ambiente, Paesaggio, Identità’. hanno soddisfatto il gusto deI mille avventori e dei giudici riscoprendo nei piatti e nelle bevande gli ingredienti usati dal Generale e dalla sua famiglia a Caprera.

I ristoranti vincitori della competizione ‘A tavola con Garibaldi’ lanciata all’interno di Giugno Slow sono “La scogliera ristorante”, “Magreta” e “The bistrot” Quarta e quinta posizione per “Osteria da Liò” e per “Il Genovese”. Sul podio di ‘Un Brindisi per Garibaldi’ sono invece saliti “The Duke”, “Art Cafe” ed ex aequo, al terzo posto, “Charlie” e “Vincanto” per i cocktail inediti realizzati con distillati, vini, spumanti e liquori di produzione sarda, sapientemente combinati.

La premiazione, dopo il voto popolare e la valutazione tecnica delle associazioni Cuochi Gallura e Aibes, si è tenuta oggi, in municipio, davanti alla vetrina dei produttori di eccellenze enogastronomiche di Sardegna, alla presenza degli organizzatori e del sindaco Luca Montella, accompagnato dall’assessore alle Attività produttive Claudio Tollis. Oltre al premio in danaro i vincitoripotranno esporre la vetrofania riportante il logo predisposto dall’Amministrazione comunale per il 2019 con il volto di Garibaldi e il richiamo alla campagna Food for Change di Slow food che li rende riconoscibili anche in un circuito internazionale. Decisivo il giudizio, dopo il voto degli avventori, dell’associazione Cuochi Gallura e dei tecnici dell’associazione Aibes.

I RISULTATI NELLE VOCI DEGLI ORGANIZZATORI. Mille gli avventori che dall’8 giugno a oggi si sono seduti ad assaggiare i piatti creati con gli ingredienti della dispensa garibaldina degli undici ristoratori aderenti e cinque bar che hanno proposto i cocktail. “Abbiamo deciso di raccogliere la sfida di un progetto innovativo per l’arcipelago e la risposta è stata decisamente buona con 500 persone che hanno provato e votato i diversi menu e altre 500 che lo hanno chiesto e consumato anche dopo la chiusura del concorso”, afferma l’assessore comunale alle Attività produttive Claudio Tollis, che aggiunge: “Al di là della classifica la sfida è stata vinta veramente da tutti per il ragionamento di identità e filiera portato avanti insieme verso una nuova visione di futuro per la nostra terra”.

Ogni proposta ha rispettato i principi del programma ‘Food for Change” di Slow Food, ossia recupero di una tradizione enogastronomica locale, rispetto per le materie prime di qualità provenienti da agricoltura di prossimità e attenzione all’impronta ecologica derivante dalla loro preparazione. “La rivoluzione comincia a tavola perché ogni scelta che facciamo ha un impatto enorme su filiera alimentare e ambiente”, dice Simona Gay, fiduciaria di Slow Food Gallura. E precisa: “È una rivoluzione pacifica ma sempre più incisiva che ha l’obiettivo di riportare centralità sul legame fra cibo ed essere umano. Il concorso è un punto di partenzaper la costruzione di un’alternativa a un sistema che non ci piace più creando, finalmente, una rete tra produttori, operatori economicie consumatori”.

La ricerca identitaria viene sottolineata da Giuseppe Bonanno di Garibaldi Agricoltore: “Il contest nasce sullo spunto del recupero di una storia illustre locale ed è stata l’occasione per lanciare una sfida volta a fare ragionare il mondo della ristorazione sull’importanza dell’agricoltura di prossimità e sugli impatti ambientali di un certo tipo di produzione. Food for change voleva cogliere questa doppia voce – conclude – e, come prima edizione priva di precedenti, ha ottenuto una risposta davvero soddisfacente dei ristoratori, tanto che molti di loro hanno manifestato l’interesse a un’edizione 2020”.

I PARTECIPANTI E LA LOTTA AGLI SPRECHI. Il menù di tre portate (antipasto, piatto principale e dessert) è stato concepito sulla cosiddetta ‘Dispensa di Garibaldi’, elenco di prodotti, materie prime e piatti tipici della mensa del patriota in base ai resoconti storici che ha curato l’associazione Garibaldi agricoltore. Undici i ristoratori che hanno raccolto la sfida: Il rifugio dei peccatori, La scogliera restaurant in Maddalena, Osteria da Lio’, Ristorante L’avventura, Ristorante La Grotta, Ristorante Magreta, Ristorante Perla Blu, The Bistrot, Trattoria ‘Dal Genovese 1973’, Trattoria Da Bocchetta e Vecchia Ilva.

Quattro i bar in gara: Cafe, Charlie, The Duke e Vicanto. Infine puntuale impegno di sensibilizzazione contro gli sprechi alimentaricon il supporto dell’azienda leader nei contenitori in alluminio Cuki, che ha fornito ai ristoratori aderenti la vaschetta “Cuki Save Bag”per portare a casa quanto resta nel piatto.







APPROFONDIMENTI: LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO (RISTORANTI).

Primo Classificato: La scogliera. Sapiente ricerca di ingredienti scelti dalla dispensa di Garibaldi con accostamenti e abbinati, originali, seppur coerenti con lo spirito della Competizione e perfettamente aderente al disciplinare. Dalle preparazioni dei piatti traspaiono la passione per le materie prime trattate, l’attenzione alla provenienza e alla gestione di tutte le fasi, con metodi di cottura poco invasivi tipici della tradizione della cucina dell’Eroe e orientate alla riduzione degli sprechi. Piatti che pensiamo possano essere, per composizione e preparazione, decisamente apprezzati e serviti nelle diverse occasioni conviviali che l’illustra abitante di Caprera avevo modo di organizzare in occasione delle tante visite che riceveva. Dal punto di vista tecnico le preparazioni hanno preso il punteggio massimo in presentazione, servizio e mise an place ed hanno rasentato il punteggio massimo per Gusto e tecnica.

Secondo Classificato: Magreta. La rivisitazione delle pietanze più apprezzate di Garibaldi, in una versione aggiornata ma comunque ben ancorata alla tradizione, hanno fatto apprezzare per composizione e per scelta degli ingredienti le preparazioni elaborate per il Contest. La scelta di prodotti e delle provenienze, sono state adeguatamente centrate con l’obiettivo di accorciare le filiere e rivolgersi a produzioni quanto più vicine ai luoghi di trasformazione e di somministrazione. Le scelte dei metodi di cottura riescono adeguatamente ad interpretare la scelta di operare con adeguata “prudenza” le materie prime privilegiando preparazioni poco elaborare. Le scelte sui formati della pasta in aderenza alla terminologia e allo spirito del tempo, come pure i formati e la composizione del pane utilizzato nelle preparazioni, sono state particolarmente apprezzate per coerenza al disciplinare. Dal punto di vista tecnico le preparazioni elaborate hanno rasentato l’eccellenza per il Gusto, raccogliendo punteggi alti anche per mise en place e servizio. Ottimo il giudizio dal punto di vista tecnico professionale.

Terzo Classificato: The Bistrot. Ricerca e passione vanno di pari passo nella definizione delle scelte tradotte nei piatti presentati. Una capacità di rappresentare e presentare le scelte con una narrazione che appassiona. Intelligente rivisitazione e accostamento nella preparazione dell’antipasto e, in generale, un’ottima scelta di prodotti che tendono a massimizzare l’obiettivo di accorciare le filiere distributive rivolgendosi a piccoli produttori vicini al territorio di somministrazione. Molto buona l’aderenza alla definizione di metodi di cottura e preparazioni coerenti con lo spirito del disciplinare sia in termini di semplicità che di elaborazione. Le scelte di omettere l’utilizzo di dolcificanti ed il ricorso all’utilizzo del miele in più preparazioni, dolci e salate è stata molto apprezzata anche per coerenza storica. Dal punto di vista tecnico il ristorante si è distinto per corretta preparazione professionale, ottenendo il punteggio massimo e per un’ottima resa dal punto di vista del gusto delle preparazioni elaborate. Buone, infine, la mise en place, la presentazione e il servizio.

Quarto Classificato: Osteria da Liò. Una cucina molto vicina allo spirito “popolare” dell’Eroe, con un’accezione ovviamente positiva del termine. Uso delle materie prime molto coerente con lo spirito della dispensa di Garibaldi e, al contempo, della “maddaleninità”. Le provenienze delle materie prime trattate sono coerenti con lo spirito del Contest, come pure il ricorso alle tecniche di preparazione. La zuppa di pesce, nella sua versione Nizzarda, raggiunge un’ottima sintesi di equilibrio perfettamente ancorata alla tradizione seppur con le incursioni dettate dalle influenze di provenienza francese per il tramite del passaggio a Caprera. Dal punto di vista tecnico buone sia la mise en place, presentazione del piatto, il servizio e le tecniche utilizzate, molto buono il risultato rispetto al Gusto delle preparazioni.

Quinto Classificato: Il Genovese. Le preparazioni si sono dimostrate ben articolate e aderenti con le radici storiche e la filosofia del Contest con scelte e accostamenti che, seppur ancorati in maniera puntuale alla dispensa e alle pietanze base fornite col disciplinare, hanno dato spazio a rivisitazioni che, per certi aspetti, sono degni di nota. Molto buona la ricerca dei prodotti che, seppur ha fatto ricorso, spesso, alle eccezioni previste dal disciplinare, è stata ben controbilanciata dalla scelta delle restanti materie prime utilizzate. Quest’ultima, insieme alla scelta dei metodi di preparazione, fanno trasparire la passione rivolta all’elaborazione dei piatti concepiti per il contest. Dal punto di vista tecnico buona mise en place e servizio, come pure buono è il risultato del Gusto al palato delle preparazioni elaborate.

GIUGNO SLOW, UN PROGETTO INNOVATIVO. La manifestazione abbraccia un nuovo percorso di sostenibilità per le isole minori in grado di richiamare visitatori attratti tanto dalla biodiversità quanto dalla valorizzazione della cultura enogastronomica sarda e maddalenina, sulle tracce di Giuseppe Garibaldi che scelse la Sardegna per dedicarsi all’agricoltura.

