In Sardegna 31 incendi: domato a Olbia, a Loiri è in corso

Olbia, 29 agosto 2020- Una giornata faticosissima oggi per tutti gli operatori impiegati per domare e spegnere ben 31 incendi sul territorio regionale.

Cinque di questi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

Nell’ incendio in agro del Comune di PAULILATINO località “PUTZU TORRU”, sono intervenuti 1 Canadair da Olbia e 3 elicotteri (2 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di FENOSU e SORGONO. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di GHILARZA coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo GAUF di Oristano, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Paulilatino, Abbasanta, Santu Lussurgiu e Zeddiani, 4 squadre della Compagnia barracellare di Paulilatino, Santu Lussurgiu, Abbasanta e Norbello, una squadra dei VVF di Ghilarza e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sardegna Centrale di Oristano.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di sughereta e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:40.

I secondo incendio che ha richiesto i mezzi aerei si è sviluppato in agro del Comune di MUROS località “CASE FIORI”, dove sono intervenuti 1 Canadair proveniente da Paulilatino e 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di ANELA e BOSA.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di PLOAGHE coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Sassari, Ploaghe, Osilo, Ittiri , 3 squadre della Compagnia barracellare di Ossi, Usini e Muros, 1 squadra dei VVF di Sassari e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Usini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20-25 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.

Il terzo incendio che ha richiesto ‘impiego dei mezzi aerei si è sviluppato in agro del Comune di OLBIA località “AVROMANNU”, dove sono intervenuti 2 Canadair e 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di LIMBARA, ALA’ DEI SARDI e FARCANA.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di OLBIA coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:15.

I quarto incendio in agro del Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO è ancora in corso e si è sviluppato in località “LA SARRA”, di INTERFACCIA dove stanno intervenendo 3 Canadair + 7 elicotteri (6 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di FARCANA – FENOSU – LIMBARA – ALA’ DEI SARDI – ANELA – SAN COSIMO – BOSA . Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di PADRU coadiuvata dal personale eliportato e decine di squadre della macchina operativa antincendio regionale con operatori del corpo forestale, squadre dei vigili del fuoco provenienti da Olbie e Nuoro. e numerosi volontari. L’incendio è tuttora IN CORSO e si compone di diversi fronti attivi – Disposta in via precauzionale l’evacuazione di 20 abitazioni.

L’ultimo in ordine cronologico che ha richiesto l’ìintervento dei mezzi aerei è scoppiato in agro del Comune di PAULILATINO località “SANTA CRISTINA”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di FENOSU. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di GHILARZA coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Zeddiani , 3 squadre della Compagnia barracellare di Abbasanta, Norbello e Paulilatino. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato a sughera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:35.