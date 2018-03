Golfo Aranci: grande successo per la Gara delle Torte

Olbia, 25 marzo 2018 – Una giornata all’insegna delle delizie del cake design: è la Gara delle Torte, svoltasi a Golfo Aranci la scorsa domenica 19 marzo. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, organizzato in collaborazione tra la Proloco Golfo Aranci, il Comune, la Regione Autonoma Sardegna, la Federazione Italiana Cuochi e l’Associazione Cuochi Provincia Gallura, è stato un successo: soddisfatta Gabriella Varchetta, della Pro Loco: “la manifestazione ha visto la partecipazione di tutta la Sardegna, da Sinnai a Carbonia. La giuria, prestigiosissima, era composta da cioccolatieri e pasticceri di fama nazionale e internazionale, tra cui la campionessa mondiale di cake designer Maria Teresa Perez.“.

Venticinque i pasticceri “amatoriali” in gara, che hanno piacevolmente stupito la giuria con le loro creazioni: la vincitrice, Sara Deriu, con una splendida torta intitolata “Nuoro Amada”, a forma di macchina da scrivere, ha vinto un corso di pasticceria; la seconda e la terza classificata hanno ricevuto invece un premio enogastronomico. Le torte sono state attentamente valutate dalla giuria specializzata, che ha tenuto conto di tre elementi: aspetto, originalità e difficoltà; vetrina della manifestazione è stata la tensostruttura di piazza La Piccola, completamente rivoluzionata per l’occasione.

La stella del cake design Maria Teresa Perez ha omaggiato l’evento e la location realizzando una scultura di San Giuseppe, patrono del paese, interamente in pasta di zucchero: una chicca per gli appassionati della pasticceria, che, grazie alla Gara delle Torte, hanno potuto far sfoggio delle proprie capacità e condividere un momento di vero piacere, per occhi e gola, rendendo l’evento effervescente e partecipato.