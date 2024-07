Gallura, sventati tre tentativi di furto sabbia in 24 ore

Olbia. Proseguono, nonostante i controlli e le multe salate le operazioni di "prelievo" dei pezzetti di Sardegna, da portare a casa come Souvenir. Qui raccontiamo gli ultimi tre episodi in 24 ore, per fortuna con un lieto fine, in cui a fare la differenza è stato l'intervento delle autorità portuali, ma anche il senso di protezione e tutela del nostro territorio dei cittadini sardi, in questo caso i giovani che, hanno dato una importante lezione ai turisti e ai loro coetanei.

Partiamo in ordine di tempo, da ieri. Nel primo caso il tentativo di furto nel mare sardo è stato sventato nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia, all'Isola Bianca, gli agenti dell’Autorità Portuale hanno fermato una coppia di turisti, in partenza per Genova, che avevano all'interno del bagagliaio dell'auto più di 1 Kg di conchiglie prelevate dalle spiagge di Badesi, ben confezionato in un sacco di plastica. E' da notare che da gennaio, l'Autorità portuale ha già sventato almeno 7 casi di furto e in un caso si trattava di tartarughe.



Sempre ieri, anche Golfo Aranci è stato lo scenario dell’ennesima tentata rapina di sabbia ai danni dei nostri litorali. In questo secondo caso si è trattato di una turista, imbarcata sulla nave da crociera che era attraccata al porto. La donna è stata intercettata da un gruppo di adolescenti del posto che, oltre a chiedere di lasciare la sabbia in spiaggia, ha anche prontamente avvisato i volontari del servizio di vigilanza.

La turista messa alle strette nonostante avesse lasciato parte del bottino sulla spiaggia, ha comunque cercato di portare via un bicchiere con la sabbia, senza considerare però che al Porto avrebbe trovato gli uomini della sicurezza, pronti come da consuetudine, alle opportune verifiche e controlli. Gli agenti si sono complimentati con le giovani ragazze e hanno prontamente provveduto a restituire al mare i suoi cristalli.

Stesso copione oggi, dove un'altra turista è stata individuata sul lungomare golfarancino con il maltolto e a individuarla sono state delle adolescenti golfarancine dalla vista aguzza e dallo spiccato senso civico.

I souvenir da portare via dall'Isola sono tanti, anche un bagnino di Olbia, come consiglia simpaticamente Geppi Cucciari, ma sabbia e conchiglie vanno lasciati sul posto: è arrivato il momento in cui tutti dobbiamo fare uno sforzo in più e prestare maggior attenzione al mare e a ciò che ci regala per ritrovare ogni volta le stesse emozioni, profumi e colori.