Gallura: studenti bocciati alle prove Invalsi

Olbia. Le prove Invalsi bocciano gli studenti della Gallura.

Una ricerca condotta da Openpolis porta sul podio il Nord Sardegna con altre due Regioni del Meridione, lo studio riguarda l'anno scolastico 2022/2023 e riguarda gli studenti delle terze medie, studenti che hanno dimostrato con le prove Invalsi di avere grosse difficoltà con la lingua italiana.

Sicilia, Calabria e alcune zone della Campania ci tengono Compagnia in questa circostanza. Questi dati allarmanti non riguardano solo lo studio ma anche il lavoro, ed è così posto in evidenza che anche i giovani under 30 del territorio che non hanno un'attività ad impegnarli, quindi che non studiano e non lavorano, sono poco più del 20% nel nostro territorio, Tempio arriva al 22,2% , mentre Sassari raggiunge il 26,9.