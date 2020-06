Fiamme a Telti: bruciati 2000 metri quadri di pascolo

Telti, 28 giugno 2020– Nell’incendio in comune di Telti quest’oggi sono andati in fumo circa 2000 metri quadri di pascolo alborato. L’incendio si è sviluppato in località “Cant.ra di Telti”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale di Monti. Sul posto, oltre al personale forestale elitrasportato, sono intervenute 1 squadra locale di Forestas di e 1 squadra di VVF provvenienti da Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2000 mq di pascolo arborato e cespugliato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.00.

In data odierna in Sardegna sono stati segnalati in totale 15 incendi. Quello di Telti ha richiesto anche l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.