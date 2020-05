Fase 2, Palau: al via le attività dei centri estivi comunali

Palau, 26 maggio 2020 – L’amministrazione comunale di Palau, sta già programmando le attività per la prossima stagione estiva, che andranno ad interessare le famiglie con bambini.

Il comune sostiene la realizzazione del servizio di attività estive per minori, dai 4 ai 12 anni, nel rispetto dei protocolli operativi vigenti. Imprese e famiglie sono chiamate ad esprimersi via mail

Per la particolare situazione di emergenza sanitaria ed economica, soggetta a continui aggiornamenti e la realtà socioeconomica della nostra comunità, questo obiettivo può essere raggiunto attraverso:

– la costituzione di un elenco di soggetti gestori privati, in possesso dei requisiti, interessati a sviluppare un progetto per la realizzazione del servizio;

– l’indagine del fabbisogno, secondo le necessità che le famiglie evidenzieranno.

Il Comune prevede di sostenere:

– le imprese inserite nell’elenco dei gestori

Possono essere concessi, in uso gratuito, strutture o spazi eventualmente necessari per la realizzazione del progetto

– le famiglie, con un contributo sulle rette di frequenza

Le iscrizioni ai centri estivi saranno raccolte direttamente dai singoli gestori, sulla base di rette di frequenza determinate dallo stesso gestore e approvate dal Comune

Questa comunicazione è rivolta, in particolare:

– alle imprese: come indagine informale, per individuare soggetti giuridici interessati alla realizzazione del servizio e raccogliere proposte di attuazione

– alle famiglie: allo scopo di conoscere il numero presunto di partecipanti, le giornate di frequenza e le fasce orarie di maggiore interesse, in base alle esigenze lavorative dei genitori

La normativa di riferimento per la gestione dei centri estivi è l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, n. 23 del 17 maggio 2020, allegato 8 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19.

Per completare il procedimento di costituzione dell’elenco dei gestori in tempo utile per la realizzazione del servizio, si richiede riscontro alle imprese interessate entro il 31 maggio 2020, all’indirizzo pec: [email protected]

Le famiglie possono comunicare la propria disponibilità a partecipare al servizio inviando una mail a [email protected] , indicando i propri dati personali, un contatto telefonico e le modalità di svolgimento desiderate. La mail, che deve essere trasmessa entro il 5 giugno 2020, non impegna il Comune, né equivale ad iscrizione da parte dei genitori.

Il Responsabile del settore affari generali e socioculturale