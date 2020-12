Emergenza Bitti, continuano gli interventi dei VVF: coinvolte diverse squadre

Bitti, 3 dicembre 2020 – Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per assistere la popolazione di Bitti colpita dal maltempo di sabato scorso. Sono oltre 400 gli interventi effettuati.



Le Squadre sono a lavoro per verifiche sugli edifici, rimozione di detriti e verifica sulla pervietà dei canali tombati, per la rimozione di veicoli e materiali dagli ingressi di strutture e abitazioni. Gli operatori del nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) “movimento terra” sono ancora all’opera per liberare il centro del paese invaso dal fango, dai detriti e da massi, a partire dalla centralissima piazza Asproni e in particolare via Cavallotti e le vie centrali che collegano il paese, sono stati rimossi e trasportati circa 2.500 metri cubi di terra e massi.



Il lavoro si è reso difficoltoso a causa di veicoli coinvolti e coperti dal fango e dai detriti, in prossimità degli ingressi e all’interno di strutture e abitazioni dove si è provveduto alla rimozione degli stessi. Sul posto sono sempre presenti oltre le squadre di pronto intervento del Comando di Nuoro, le unità operative della Colonna Mobile Regionale Vigili del Fuoco Sardegna, inviate dai Comandi di Cagliari, Sassari e Oristano, in più si aggiunge l’unità operativa GOS del Lazio, presente da lunedì 30 novembre, inviata dal CON (Centro Operativo Nazionale) VVF del Viminale Roma.