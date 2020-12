Emergenza Bitti, Briatore: “Manca tutto” e lancia raccolta fondi

Bitti, 2 dicembre 2020- “Voglio dare un saluto e un abbraccio affettuoso a Bitti, in Sardegna, e a tutti gli abitanti di Bitti”. Comincia così il videomessaggio di Flavio Briatore patron del Billionaire, uno dei locali più in della Costa Smeralda e famoso in tutto il mondo.

L’imprenditore Flavio Briatore, mentre parla di uno dei paesi della Sardegna al quale è profondamente legato, parla con voce commossa; ” Voi sapete che è successa una tragedia a Bitti. È successa un’inondazione che ha annullato praticamente il paese. Ci sono stati 3 morti. Sono tutti in una difficoltà incredibile, non c’è più nulla”. Briatore nel videomessaggio spiega che un suo collaboratore è andato sul posto per chiedere di cosa hanno bisogno, quali sono le prime necessità per ricominciare a vivere. Lui, Briatore, nell’immediato si preoccuperà di far ripartire il panificio del paese andato completamente distrutto. Briatore ha rimarcato che a Bitti “Manca tutto, perché è stato tutto distrutto, inondato” e ha fatto appello affinché tutti siano generosi. Il conto intestato Billionaire Emergenza – ALLLUVIONE Bitti presso il Banco di Sardegna IT23F0101585250000070749561 verrà gestito direttamente dai Bittisi al fine di far giungere i soldi direttamente sul posto per gli interventi necessari. Donare è molto semplice e anche con poco, tutti uniti si può fare tanto. Forza Bitti!