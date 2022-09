Elezioni, vittoria Fratelli d'Italia. Carbini: "tanto entusiasmo, ora è tempo di lavorare"

Olbia. Domenica 25 settembre gli italiani hanno scelto Fratelli d'Italia: un ottimo risultato a livello nazionale ma anche regionale, in Sardegna. Dopo i dovuti festeggiamenti abbiamo raggiunto telefonicamente il coordinatore provinciale Gallura Fratelli d'Italia, Gigi Carbini: "Un ottimo successo per FDI anche in Sardegna ma soprattutto ad Olbia e in Gallura. L'entusiasmo è tanto e in diversi hanno creduto nelle potenzialità del partito nato solamente 10 anni fa, nel dicembre 2012. E' stata una crescita lenta ma costante, ora c'è molto da lavorare e di conseguenza ci saranno anche grandi responsabilità, ma siamo orgogliosi e guardiamo al futuro".

"Fratelli d'Italia è primo partito alla Camera e così in Gallura. Il Circolo di Olbia è presente e il nostro intento è di coinvolgere i giovani che da tempo si sono allontanati dalla politica, bisogna avvicinare anche coloro i quali non hanno votato e rendere tutti protagonisti di un cambiamento e dei nuovi progetti che verranno. Ora è tempo di far parlare i fatti".

Per quanto riguarda la Sardegna, dichiara Carbini: "All'interno del Consiglio comunale di Olbia FDI si farà sempre più strada, da domani si lavorerà pure per le regionali anche se ancora non si sanno i nomi dei candidati. Bisogna portare avanti grandi temi come: sanità, trasporti, continuità territoriale, turismo, agricoltura e tanto altro ancora. Bisogna oltretutto stare vicini a famiglie e imprese in questo momento di crisi per il caro energia".

"Credo che il Governo ora possa lavorare molto bene. Ci troviamo davanti la prima donna Giorgia Meloni, anche questa è una grande vittoria e una grande rivoluzione. Per la Sardegna c'è in prima linea per il Senato Antonella Zedda".

"Quando dicono che FDI non aveva candidati galluresi? Certo che c'erano! Giovannino Satta e Federica Porcu, entrambi candidati al Senato.".

Carbini dopo i risultati ci tiene a ringraziare "tutti i coordinatori regionali e provinciali di FDI, coloro che si sono candidati e impegnati anche a livello economico per la campagna elettorale, chi si è iscritto a Fratelli d'Italia. In particolare ringrazio: Marco Piro, Paolo Altana, Ilaria Battino, Romina Manca".