Covid: ancora picco di nuovi casi tra Sassari e Gallura, sono 187

Olbia, 1 novembre 2020- Continuano a crescere i casi di positività al virus in Sardegna. Oggi l’Unità di crisi regionale ha emanato il nuovo bollettino con dati ancora in salita. In Sardegna sono state registrate altre sette persone decedute che erano state riscontrate positive. 399 i nuovi casi, un numero impressionante rispetto a quelli a cui eravamo abituati nel corso della prima ondata della pandemia. In provincia di Sassari e quindi anche la Gallura i nuovi casi registrati sono 187. Il totale dei contagiati della provincia di Sassari rimane ancora il numero più alto dall’inizio della pandemia ovvero 4.167 casi.