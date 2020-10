Covid-19, verso nuovo Dpcm: coprifuoco nazionale, restrizioni su palestre e locali

Olbia, 24 ottobre 2020 – Mentre la Sardegna attende le ordinanze del governatore Christian Solinas (già si parla di chiusura delle scuole superiori), a Roma si va verso un nuovo Dpcm del Premier Conte con nuove restrizioni.

Le ipotesi che circolano al momento sono queste: se il primo obiettivo è evitare un nuovo lockdown per cercare di salvaguardare l’economia delle famiglie, il secondo è quello di rallentare i contagi il più possibile. Già questo fine settimana potrebbero esserci novità in questo senso, ma molto dipenderà dai dati. Intanto, le indiscrezioni sono le seguenti: si ipotizza un coprifuoco nazionale a partire dalle ore serali (si parla di un range tra le ore 20 e le ore 23) accompagnato da una stretta sui locali (bar e ristoranti) che potrebbero chiudere già alle 18. Si sta pensando anche alla chiusura dei centri commerciali nel fine settimana e delle palestre.

A quanto sembra, il premier Conte dovrà mediare tra l’ala “oltranzista” (che preferirebbe un lockdown, ma breve) e l’ala più “permissiva” (restrizioni sì, ma calibrate).

Intanto, notte di fuoco in Campania dove il governatore De Luca – allarmato dai dati della sua Regione – ha deciso per il lockdown: ieri sera vera e propria guerriglia in strada davanti alla Regione con tanto di giornalisti Sky aggrediti.