Cardiologia Olbia al concorso nazionale: ecco come sostenere il progetto olbiese!

Olbia, 16 settembre 2019 – La Cardiologia di Olbia punta in alto e partecipa al concorso nazionale “La prevenzione sCORRE” organizzato da Boehringer Ingelheim e dedicato alla prevenzione in ambito cardiovascolare.

Il team coordinato dalla primario Rosanna Pes, con la referente del progetto dott.ssa Isabella Simongini, ha presentato il progetto “Donne a spasso col cuore” che si rivolge alle donne cardiopatiche e alle donne in età post menopausa (che ancora non hanno sviluppato patologie cardiache) promuovendo, con una serie di iniziative, attività fisica e uno stile di vita sano a 360°.

Il progetto è sottoposto al giudizio di una giuria tecnica, la quale darà un punteggio e stilerà una prima classifica.

La seconda classifica è, invece, stilata in base ai chilometri “collezionati” dai vari progetti grazie al coinvolgimento dei cittadini che, taggando la pagina nazionale del concorso, postano sui social i km di attività fisica fatti giornalmente.

Tutti i km raccolti entro il 2 novembre verranno poi sommati e usati per questa seconda classifica che, a sua volta, verrò sommata alla prima per decretare i 3 progetti vincitori.

Con i premi in denaro verranno realizzati i progetti e acquistate apparecchiature per i reparti: la Cardiologia olbiese ha come obiettivo quello di comprare un ecocardiografo per migliorare l’assistenza ai pazienti.

In Sardegna sono due le cardiologie a partecipare: quella di Olbia e quella di San Gavino, quest’ultima vincitrice dell’edizione 2018.

Sostenere il progetto olbiese è semplicissimo: intanto, bisogna cliccare “mi piace” sulla pagina Fb “Donne a spasso col cuore” per rimanere sempre informati sull’iniziativa.

Poi, ecco le istruzioni per votare il progetto olbiese:

1) metti un like alla pagina La prevenzione sCORRE

2) scatta una foto ove sia visibile il numero di km percorsi giornalmente a piedi o in bici. La foto potrà riguardare il sistema di tracciamento dell’attività fisica offerto da app mobile di fitness (es. runtastic, app salute ecc) o riprendere lo schermo di un tapis roulant o cyclette o dell’orologio fitness.

3) Pubblica la foto sul tuo proprio profilo facebook pubblico, digitando nel post la seguente stringa rispettando spazi fra i caratteri:

#scorre09 @la prevenzione sCORRE (a quel punto si aprirà un menù tendina in cui bisogna selezionare [taggare] la pagina del progetto La Prevenzione sCORRE: a questo punto noterai che facebook cancellerà la chiocciola e la frase che viene caricata diventa La prevenzione sCORRE scritta in grassetto), aggiungere poi #piedi (se il percorso è fatto a piedi) oppure #bici (se fatto in bici)

E’ molto importante importante rispettare bene le regole e in particolare scrivere senza spazi #scorre09 che è il codice associato al progetto olbiese. Importante anche taggare sempre la pagina “La prevenzione sCORRE”, altrimenti il voto non andrà a buon fine.

E ora, tutti a camminare e correre per sostenere la cardiologia olbiese!