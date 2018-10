Calcio, Porto Rotondo: cocente sconfitta in trasferta

Olbia, 01 ottobre 2018 – Il Porto Rotondo mastica ancora amaro lontano dal Caocci, e al “Comunale” di Guspini viene sconfitto col punteggio finale di 3-1. I padroni di casa provano a chiuderla già in avvio con Uliana e Stocchino, G. Rassu riaccende le speranze olbiesi che vengono però definitivamente spente nella ripresa dalla rete di Cherchi.

Mascia e soci devono ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato, anche se la battuta d’arresto in casa della formazione di Piras, considerata tra le favorite per un campionato di vertice, può essere accolta senza drammi.

LA GARA. Inizio contratto per il Porto Rotondo, che nel primo quarto d’ora subisce l’intraprendenza e l’aggressività dei padroni di casa. Col passare dei minuti l’iniziativa della squadra di Piras diventa sempre più decisa, specialmente sul settore di destra, e al minuto 12 arriva il gol del vantaggio: bel cross in mezzo, colpo di testa ravvicinato e Melis salva con un grande intervento.

Sul conseguente calcio d’angolo Uliana irrompe coi tempi giusti e porta avanti la squadra mediocampidanese. Incassato il colpo, la squadra di Marini prova immediatamente a reagire, ma si espone alle ripartenze del Guspini, che a stretto giro di posta raddoppia con il bomber Stocchino (vittima nella circostanza di un infortunio muscolare che lo costringe a uscire). Gli olbiesi non si arrendono, guadagnano campo e prima del riposo riaprono i giochi: punizione dalla trequarti di Mascia, G. Rassu si fa trovare pronto e devia alle spalle di Massa per il 2-1.

Il secondo tempo è contrassegnato dall’equilibrio, con le due squadre che macinano gioco senza, però, creare delle vere e proprie occasioni. Il Porto Rotondo continua a soffrire le iniziative sulla destra dei guspinesi, che alla mezzora chiudono definitivamente i conti con Cherchi. Nel quarto d’ora finale l’undici di Marini cerca di produrre un ultimo sforzo per accorciare le distanze, ma i padroni di casa proteggono con mestiere il vantaggio acquisito e al 90’ possono festeggiare un nuovo successo.

Guspini-Porto Rotondo 3-1

Guspini: Massa, Rotaru, Uliana, Damiano, Ezeadi, Uccheddu, Cherchi, Bodano, Stocchino, Marci, D’Agostino. A disposizione: Pillitu, Melis, Oliva, Ruggero, Vercelli, Mastromanno, Brignone, Fogli. Allenatore: Piras

Porto Rotondo: Melis, Deiana, Laconi, Nieddu, Budroni, Usai, Saggia, G. Rassu, Loddo, Mascia, Kozeli. A disposizione: Deiana, Muzzu, A. Rassu, Fiori, Spiga, Cucca, Muroni, Piemonte, Fresi. Allenatore: Marini

Marcatori: 12’ pt Uliana (G), 21’ pt Stocchino (G), 40’ pt G. Rassu (PR), 32’ st Cherchi (G)

Arbitro: Gabriele Caggiari di Cagliari, assistenti Andrea Papalini di Nuoro e Riccardo Loi di Oristano