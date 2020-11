Buddusò: chiusa la statale per allagamento

Buddusò, 28 novembre 2020 – Situazione difficile per la viabilità in Sardegna: la stradata statale “Buddusò e Correboi” è stata chiusa in due punti: il primo stop è avvenuto per una frana nel Comune di Orune, il secondo stop invece è nel Comune di Buddusò, in Provincia di Sassari. La strada è stata chiusa per allagamento.

Sono solo la SS 389 è stata chiusa al traffico: anche la SS 129 Sud “Occidentale Sarda” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 92 al km 97 in località Guspini, provincia del Medio Campidano.

Al momento il traffico viene deviato sulla statale 197 “di San Gavino e del Flumini” e sulla viabilità provinciale.

Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine al lavoro per ripristinare la viabilità al più presto possibile.