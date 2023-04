Arzachena, concerto Pasquetta con Mr. Rain e non solo: ecco i divieti

Arzachena. E' tutto pronto per il concerto di Pasquetta, che si terrà lunedì 10 aprile a Cannigione, nel comune di Arzachena. Oggi è stata pubblicata l'’ordinanza del Vicesindaco che vieta "la somministrazione, la vendita per asporto, il consumo sul posto e l’introduzione di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine, dalle ore 10 alle ore 24 del 10.04.2023, nelle aree di pertinenza del Parco Riva Azzurra in occasione del concerto di Pasquetta con Mr Rain, Pippo Palmieri e il gruppo Nuova Sardegna". (Leggi l'ordinanza)