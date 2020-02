All’Ipia di Calangianus un corso per tecnico in Enologia e Viticoltura

Calangianus 9 febbraio 2020– Buone notizie per l’Istituto di Istruzione Superiore Don Gavino Pes e per il Comune di Calangianus. È stato adottato in via definitiva dalla Giunta Regionale il piano per l’offerta formativa con il quale viene accolta la proposta del Comune di Calangianus, approvata all’unanimità dai Sindaci nella conferenza provinciale scolastica, dell’attivazione del Corso Tecnico in Enologia e Viticoltura presso l’IPIA di Calangianus.

L’istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Calangianus nasce il 1 settembre del 1960.

Da allora la sua azione per la promozione e l’innovazione nel campo dell’industria sugheriera non è rivolta solo al territorio del comune, ma interessa molti altri centri del nord Sardegna. Infatti, su proposta dell’Istituto, il 18 ottobre del 1960 il Ministero della P. I. aveva autorizzato l’apertura di succursali anche ad Alà dei Sardi, Luogosanto, Erula e Sant’Antonio di Gallura.

Diversi sono le figure professionali formatesi nel corso degli anni: aggiustatore meccanico, tessitrice artigiana del tappeto, elettricista installatore a bassa tensione, operatore chimico biologico. L’attivazione del Corso Tecnico in Enologia e Viticoltura presso l’IPIA di Calangianus è di rilevante importanza non solo per l’offerta formativa rivolta agli studenti, ma anche per tutto il territorio e il miglior sviluppo del comparto vitivinicolo.

Soddisfatto il Sindaco di Calangianus, Fabio Albieri: “Un corso importantissimo per il nostro territorio e per un comparto che rappresenta una vera eccellenza per l’intera Gallura. Il prossimo anno chiederemo l’attivazione anche del corso serale. Ringrazio la Giunta Regionale e in particolare l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu, per aver accolto favorevolmente la nostra proposta”.